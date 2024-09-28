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10:44, 28 сентября 2024Бывший СССР

Пленный танкист ВСУ рассказал об обстоятельствах отправки в Курскую область

Пленный танкист ВСУ Золотарев: командиры обманом гонят солдат в Курскую область

Фото: Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом гонят солдат в Курскую область. Об этом сообщил пленный украинский танкист Иван Золотарев, передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, он был мобилизован, когда шел на работу. В этот момент к нему подъехала машина территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Золотарев заявил, что ему «некуда было убежать», так что сотрудники ТЦК предложили ему «обновить» военно-учетные данные.

Танкист отметил, что за 15 минут прошел медкомиссию, после чего незамедлительно и без подготовки был отправлен в Курскую область. Военнослужащий сообщил, что украинские командиры с помощью обмана и угроз направляют солдат в российский регион.

«Ночью сорвались и приехали в Курскую область. Командир сказал, нужно поохранять подвал и разведчиков, пока они не вернутся. Ну, говорит, дня два-три», — заявил Золотарев.

Он добавил, что был «без понятия», что именно требовалось охранять. По его словам, к тому времени, как он и его сослуживцы были взяты в плен, разведчиков уже не было в живых.

Ранее пленный танкист ВСУ Владимир Кузько рассказал, что сотрудники ТЦК забрали его в свой автомобиль на глазах детей.

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      Елизавета Мытарева
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