Разведчики ВСУ попали в плен под Курском. Они не захотели возвращаться на Украину и призвали сослуживцев сдаться

Попавшие в плен под Курском разведчики ВСУ отказались от обмена

Разведчики-десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен в Курской области. Они не захотели возвращаться на Украину по обмену.

«В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — сказал пленный боец из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он также призвал сослуживцев сложить оружие и сдаться, чтобы остаться в живых.

Военные отметили, что их насильно мобилизовали. Один был отправлен на передовую из Черниговской области, еще один — из Житомирской области.

Раскрыты подробности отправки украинских солдат в Курскую область

Пленный украинский танкист Иван Золотарев заявил, что командиры обманом и угрозами гонят солдат в Курскую область. Мужчина был мобилизован по пути на работу: к нему подъехала машина территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и забрала с собой.

Золотарев за 15 минут прошел медкомиссию, а затем без подготовки был отправлен в российский регион. Он отметил, что командир велел поохранять подвал и разведчиков, пока они не вернутся — дня два-три. Он добавил, что был «без понятия», что именно требовалось охранять, но к тому времени, как он и его сослуживцы были взяты в плен, разведчиков уже не было в живых.

По словам украинского военнопленного, руководство отправляло солдат в Курскую область прямо с полигонов. В его бригаду входили старики и больные люди. Он добавил, что в настоящее время на Украине отлавливают и отправляют в военкомат всех мужчин, за исключением студентов и тех, кто имеет бронь.

Пленный боец ВСУ призвал уклоняться от службы

Украинский военный Максим Шевченко, попавший в плен, призвал соотечественников не идти воевать или бежать, если они уже находятся на службе. По его словам, командование не ценит бойцов: «Не ценили вообще как людей. Мы были как мясо простое».

Так, по данным украинского издания, во второй половине 2024 года дезертирство в ВСУ стало массовым. По информации украинского депутата Руслана Горбенко, известно о 80 тысячах дезертиров. При этом служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко назвал эти данные заниженными. Согласно его оценке, дезертировали 150 тысяч бойцов.

Информацию о росте случаев дезертирства подтвердил и чешский аналитик Доминик Тихачек. «Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт, они не проходят достаточной подготовки и не хотят складывать головы», — сказал он.

По словам эксперта, число дезертиров растет огромными темпами. Он отметил, что из-за деградирующего уровня подготовки новобранцы в рядах ВСУ сдаются в плен, «чаще всего просто бегут и скрываются».

Ранее в Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю. С 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдались 83 бойца ВСУ.