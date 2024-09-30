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18:43, 30 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о массовом дезертирстве в украинских войсках

«Страна.ua»: во второй половине 2024 года дезертирство в ВСУ стало массовым

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало массовым во второй половине 2024 года. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты пишут, что такая проблема проявлялась в войсках Украины с начала конфликта, но «во второй половине 2024 года приняла по-настоящему массовый характер». Как уточняется, в прошлом году 1577 бойцов ВСУ были осуждены за самовольное оставление воинских частей. Однако эти данные только вершина айсберга, отмечается в материале.

По информации украинского депутата Руслана Горбенко, известно о 80 тысячах дезертиров. При этом служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко назвал эти данные заниженными. Согласно его оценке, дезертировали 150 тысяч бойцов.

Ранее украинский юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев заявил, что с 2022 года дезертировали свыше 100 тысяч военных ВСУ. Он рассказал, что в некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурирует по 20-30 человек. Как утверждает Лихачев, число случаев дезертирства продолжает расти.

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      Кристина Есикова
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