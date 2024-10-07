На Западе заявили о растущем дезертирстве в ВСУ

Чешский аналитик Тихачек: из-за ускоренной мобилизации в ВСУ растет дезертирство

Из-за ускоренной мобилизации и отсутствия достаточного уровня подготовки в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет дезертирство. Об этом сообщил чешский аналитик Доминик Тихачек в интервью изданию Parlamentní listy.

«Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт, они не проходят достаточной подготовки и не хотят складывать головы», — заявил эксперт.

Он отметил, что из-за деградирующего уровня подготовки новобранцы в рядах ВСУ сдаются в плен, «чаще всего просто бегут и скрываются». По словам Тихачека, Киев пытается держать оборону за счет элитных подразделений, так как «иначе фронт не удержать». Тихачек добавил, что число дезертиров «растет огромными темпами».

Ранее стало известно, что дезертирство в украинских войсках достигло своего пика во второй половине 2024 года.