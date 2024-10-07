Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 7 октября 2024Мир

На Западе заявили о растущем дезертирстве в ВСУ

Чешский аналитик Тихачек: из-за ускоренной мобилизации в ВСУ растет дезертирство

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Из-за ускоренной мобилизации и отсутствия достаточного уровня подготовки в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет дезертирство. Об этом сообщил чешский аналитик Доминик Тихачек в интервью изданию Parlamentní listy.

«Командование и руководство в Киеве делали ставку на новую волну мобилизации, но из-за острой необходимости отправлять призванных срочно на фронт, они не проходят достаточной подготовки и не хотят складывать головы», — заявил эксперт.

Он отметил, что из-за деградирующего уровня подготовки новобранцы в рядах ВСУ сдаются в плен, «чаще всего просто бегут и скрываются». По словам Тихачека, Киев пытается держать оборону за счет элитных подразделений, так как «иначе фронт не удержать». Тихачек добавил, что число дезертиров «растет огромными темпами».

Ранее стало известно, что дезертирство в украинских войсках достигло своего пика во второй половине 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      В Петербурге жираф упал на детей

      Москву зальют дожди

      Жена 38-летнего мужчины с деменцией рассказала о первых признаках болезни

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать российский регион

      Нигер поздравил Путина рэпом

      Названы негативные эффекты отопительного сезона

      В России рассказали о ценности обломков «Охотника» для США

      Президент Таджикистана прибыл в Москву

      Популярная актриса забрала себе нижнее белье со съемок «Эйфории»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше