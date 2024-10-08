В Курской области российские силовики захватили в плен пять десантников ВСУ

В Курской области российские силовики захватили в плен украинскую разведывательную группу. Об этом во вторник, 8 октября, со ссылкой на представителя российского силового ведомства сообщает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, захваченная разведгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) состояла из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Во время допроса пленные сообщили, что отказываются от обмена, и призвали сослуживцев сдаваться. Один из них сообщил, что был насильно схвачен и отправлен на передовую из Черниговской области. По его словам, командиры бросили группу на произвол судьбы.

Еще один пленный рассказал, что так же был насильно мобилизован из Житомирской области. Украинцы пояснили, что не хотят обмена, чтобы их вновь не отправили в бой. «Если можно остаться — лучше бы у вас», — попросил военнопленный.

7 октября чешский аналитик Тихачек сообщил, что из-за ускоренной мобилизации и отсутствия достаточного уровня подготовки в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет дезертирство.