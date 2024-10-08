Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 8 октября 2024Силовые структуры

Российские силовики захватили в Курской области украинскую разведгруппу

В Курской области российские силовики захватили в плен пять десантников ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курской области российские силовики захватили в плен украинскую разведывательную группу. Об этом во вторник, 8 октября, со ссылкой на представителя российского силового ведомства сообщает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, захваченная разведгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) состояла из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Во время допроса пленные сообщили, что отказываются от обмена, и призвали сослуживцев сдаваться. Один из них сообщил, что был насильно схвачен и отправлен на передовую из Черниговской области. По его словам, командиры бросили группу на произвол судьбы.

Еще один пленный рассказал, что так же был насильно мобилизован из Житомирской области. Украинцы пояснили, что не хотят обмена, чтобы их вновь не отправили в бой. «Если можно остаться — лучше бы у вас», — попросил военнопленный.

7 октября чешский аналитик Тихачек сообщил, что из-за ускоренной мобилизации и отсутствия достаточного уровня подготовки в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет дезертирство.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Влияние дискуссий о мигрантах на отношения Путина и президента Таджикистана оценили

      Двукратная чемпионка Европы по гребле умерла в возрасте 94 лет

      В Чечне высказались о квадроберах

      МИД России обвинил литовские СМИ в разжигании истерии

      ФСБ за год предотвратила 23 теракта на Северном Кавказе

      Нобелевскую премию по физике вручат за машинное обучение и нейронные сети

      В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

      Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в спортзале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше