RT: участник СВО, побывавший в плену у ВСУ, рассказал об издевательствах

Участник специальной военной операции (СВО) Виктор, побывавший в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал об издевательствах над россиянами. Об этом сообщает RT.

Военный попал в плен в апреле 2022 года. В неволе он провел около полугода, после чего его удалось обменять.

«Меня контузило в ходе боя, я отстал от наших, когда мы возвращались в расположение, и заблудился. Казалось, что иду правильной дорогой, но наткнулся на терохрану вэсэушников», — вспомнил он.

Тероборона ВСУ передала его украинским морпехам. Они связали его и отвезли к реке, где к нему применили «американскую пытку». Его начали топить в воде, после чего вытащили оттуда за ноги и стали резать. После этих издевательств солдата обожгли из газового баллона.

Ранее стало известно, что офицер Вооруженных сил Украины сдался в плен и передал России данные о командном пункте и позициях украинской армии. После передачи информации о нахождении командного пункта украинских войск по нему был нанесен удар.