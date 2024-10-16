Украинский офицер передал России данные для удара по командному пункту ВСУ

Рогов: офицер ВСУ передал России данные для удара по командному пункту

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен и передал России данные о командном пункте и позициях украинской армии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Показательный случай произошел на степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского», — рассказал Рогов.

Он добавил, что после передачи информации о нахождении командного пункта ВСУ, по нему был нанесен удар.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) расширили зону контроля близ села Левадное Запорожской области. Он добавил, что продвижение ВС России позволит взять трассу снабжения и переброски живой силы ВСУ под огневой контроль.