Сдавшийся в плен под Курском боец ВСУ рассказал об отношении российских военных

Военнопленный Николенко заявил, что в плену его не связывали и накормили

Попавший в российский плен украинский военный Владимир Николенко рассказал, что в течение недели до сдачи ни он, ни его сослуживцы не получали провиант, а впервые нормально поесть они смогли только оказавшись в плену Вооруженных сил России. Его слова приводит РИА Новости.

«Удивился, потому что нас даже не связывали. Накормили, сигарет дали, воды дали. Это с условием того, что мы больше недели, наверное, не получали сухпайки», — рассказал военный.

Николенко был стрелком-санитаром в 17-й отдельной танковой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). В плен попал, оказавшись в окружении на территории Курской области.

Ранее в Минобороны России рассказали, что бойцы группировки «Север» взяли в плен на территории Курской области военнослужащую ВСУ Наталью Балаклицкую. В министерстве отметили, что она вступила в ряды украинской армии добровольцем.