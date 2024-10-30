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00:34, 30 октября 2024Бывший СССР

В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ

Депутат Рады Скороход: более 100 тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Более 100 тысяч военных ВСУ дезертировали или самовольно оставили часть. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход изданию Новости.LIVE.

«Самовольное оставление части, дезертирство, я не буду называть цифру, скажу, больше 100 тысяч (человек, которые самовольно оставили часть — прим. "Ленты.ру")», — отметила она.

Однако за какой отрезок времени такое количество случаев самовольного оставления части было зафиксировано, Скороход не уточнила.

21 октября издание The New York Times со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины написало, что число случаев дезертирства в ВСУ двукратно увеличилось в 2024 году. Уточнялось, что 51 тысяча солдат оставила свои части без увольнения с января по сентябрь текущего года.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что дезертирство и сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины может начаться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль сил России. По его словам, «участились случаи отказа подразделений выполнять боевые задачи, случаев сдачи в плен».

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      Марина Совина
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