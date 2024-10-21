Стало известно о двукратном увеличении случаев дезертирства в ВСУ

NYT: число случаев дезертирства в ВСУ двукратно увеличилось в 2024 году

Число случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) двукратно увеличилось в 2024 году. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Генпрокуратуры страны.

Уточняется, что 51 тысяча солдат оставила свои части без увольнения с января по сентябрь текущего года. «Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году», — сообщает NYT.

Дезертировавший солдат ВСУ Сергей Гнездилов и его сторонники заявляют, что фронт начинает трещать по швам из-за увеличения случаев самовольного оставления позиций. По его мнению, число дезертиров будет только расти, если украинские власти не озвучат четкие условия службы.

Ранее стало известно, что военные ВСУ дезертируют из-за плохого отношения командиров и насильственной мобилизации. Как уточнялось, у солдат вымогают деньги за небольшие нарушения.