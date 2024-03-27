В ООН заявили о пытках российских военнослужащих на Украине

Доклад ООН: российских военнопленных пытали на Украине с декабря по февраль

Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Как говорится в докладе, они не выдвигали никаких утверждений о пытках, однако «представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя». Речь идет о в периоде с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

В частности, восемь человек заявили, что их удерживали в подвалах частных зданий, вероятно, в Харьковской области. Тринадцать военнопленных пожаловались на избиения деревянными палками во время допросов, а также на пытки током. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

Ранее Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест командира спецбатальона «Слобожанщина» МВД Украины Андрея Янголенко, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Его подозревают в расправе над российскими военнопленными, захваченными в ходе специальной военной операции. Бойцы «Слобожанщины» замучили пытками около 30 пленных, а также местных жителей за подозрения в связях с российскими спецслужбами.