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11:54, 11 декабря 2023Россия

В СПЧ заявили о признании ООН применения Украиной пыток против пленных россиян

Член СПЧ Брод: в ООН признают факты пыток в отношении россиян на Украине

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Представители Организации объединенных наций (ООН) признают факты массовых пыток в отношении россиян на Украине. Об этом заявил член совета по правам человека при президенте России Александр Брод, его слова приводит РИА Новости.

По словам Брода, в ООН заявили, что различным пыткам подверглись как минимум половина российских военнопленных.

«Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк», — приводит агентство слова общественника.

Брод также подчеркнул, что украинские власти так и не признали факт пыток и не наказали тех, кто их совершал.

Во время переговоров в марте 2022 года представители Украины обещали пресекать случаи пыток российских военнослужащих, однако в итоге переговоры были заморожены.

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      Марк Леонов
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