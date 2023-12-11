В СПЧ заявили о признании ООН применения Украиной пыток против пленных россиян

Член СПЧ Брод: в ООН признают факты пыток в отношении россиян на Украине

Представители Организации объединенных наций (ООН) признают факты массовых пыток в отношении россиян на Украине. Об этом заявил член совета по правам человека при президенте России Александр Брод, его слова приводит РИА Новости.

По словам Брода, в ООН заявили, что различным пыткам подверглись как минимум половина российских военнопленных.

«Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк», — приводит агентство слова общественника.

Брод также подчеркнул, что украинские власти так и не признали факт пыток и не наказали тех, кто их совершал.

Во время переговоров в марте 2022 года представители Украины обещали пресекать случаи пыток российских военнослужащих, однако в итоге переговоры были заморожены.