За пытки над российскими военными заочно арестован командир украинского спецбата

В Москве суд заочно арестовал командира украинского спецбатальона «Слобожанщина»

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Андрея Янголенко, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый объявлен в международный розыск. Он является командиром спецбатальона «Слобожанщина» МВД Украины, уточняет «Коммерсантъ». Янголенко подозревают в расправе над российскими военнопленными, захваченными в ходе специальной военной операции. Бойцы «Слобожанщины» замучили пытками около 30 пленных, а также местных жителей за подозрения в связях с российскими спецслужбами.

Уроженца Харьковской области Янголенко разыскивался на Украине за подготовку покушения на главу МВД республики Арсена Авакова.