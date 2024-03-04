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12:06, 4 марта 2024Силовые структуры

За пытки над российскими военными заочно арестован командир украинского спецбата

В Москве суд заочно арестовал командира украинского спецбатальона «Слобожанщина»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Андрея Янголенко, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый объявлен в международный розыск. Он является командиром спецбатальона «Слобожанщина» МВД Украины, уточняет «Коммерсантъ». Янголенко подозревают в расправе над российскими военнопленными, захваченными в ходе специальной военной операции. Бойцы «Слобожанщины» замучили пытками около 30 пленных, а также местных жителей за подозрения в связях с российскими спецслужбами.

Уроженца Харьковской области Янголенко разыскивался на Украине за подготовку покушения на главу МВД республики Арсена Авакова.

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      Любовь Ширижик
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