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08:58, 29 февраля 2024Силовые структуры

Военный из Башкирии сдался в плен ВСУ и полгода воевал против Российской армии. Его вернули на родину в рамках обмена

Военного из Башкирии Богданова после возвращения из плена обвинили в боях за ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военного из Башкирии Радика Богданова обвинили в боях на стороне Украины. Летом 2023 года он сдался в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ), после чего прошел подготовку и вступил в батальон «Скала». В январе военный вернулся в Россию в рамках обмена пленными, против него возбуждено уголовное дело. Богданову грозит до 20 лет тюрьмы.

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Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в отношении Богданова дело по статье 203 УК РФ: его обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Богданов сдался в плен солдатам украинского добровольческого подразделения «Скала» летом прошлого года в районе села Водяное в Донецкой народной республики (ДНР). Батальон с осени 2023 года вошел в состав 425-й отдельной штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ, он специализируется на штурмовых операциях и разведке.

Предполагается, что Богданов прошел инструктаж, вступил в «Скалу» и до января этого года воевал против России. В начале января он вернулся в Россию в рамках обмена пленными. Военный дал признательные показания, его пока задержали на двое суток. При этом предполагается, что обвинение ему могут изменить на добровольную сдачу в плен или госизмену в форме перехода на сторону противника.

Богданов был неоднократно судим

В 2012 году Богданова приговорили почти к девяти годам строго режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее кончину. Его досрочно освободили в 2016-м.

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Уже в марте 2017 года его осудили за незаконное проникновение в жилище — ему назначили восемь месяцев исправительных работ и удержание зарплаты. Затем срок заменили на 71 день лишения свободы.

МВД России по Кармаскалинскому району обращалось в суд с просьбой установить Богданову надзор и административные ограничения, ему хотели запретить посещать места, где продают алкоголь, запретить выходить из дома ночью и покидать район без уведомления. Богданов не возражал и предполагал, что изменится.

Фото: Reuters

С 2018 по 2022 года Богданов проходил обвиняемым по кражам, в 2022-м его признали виновным в краже автомобильных дисков у соседа и приговорили к трем годам колонии строгого режима.

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      Варвара Кошечкина
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