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02:43, 29 февраля 2024Силовые структуры

Российского военного после обмена пленными обвинили в боях за ВСУ

«Ъ»: российского военного Радика Богданова после обмена обвинили в боях за ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российского военного Радика Богданова после обмена пленными обвинили в боях за ВСУ, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Против 52-летнего жителя Башкирии возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. По этой статье предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Свою вину Богданов уже признал.

Как считает следствие, летом прошлого года россиянин в районе села Водяное (ДНР) сдался в плен военным ВСУ. После прохождения подготовки Богданов служил в добровольческом батальоне «Скала». 3 января этого года мужчина вернулся на родину во время обмена военнопленными.

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      Марина Совина
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