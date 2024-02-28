Российского военного после обмена пленными обвинили в боях за ВСУ

«Ъ»: российского военного Радика Богданова после обмена обвинили в боях за ВСУ

Российского военного Радика Богданова после обмена пленными обвинили в боях за ВСУ, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Против 52-летнего жителя Башкирии возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. По этой статье предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Свою вину Богданов уже признал.

Как считает следствие, летом прошлого года россиянин в районе села Водяное (ДНР) сдался в плен военным ВСУ. После прохождения подготовки Богданов служил в добровольческом батальоне «Скала». 3 января этого года мужчина вернулся на родину во время обмена военнопленными.