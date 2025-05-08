Женатого на украинке таксиста из Москвы арестовали и обвинили в госизмене. Что об этом известно?

Таксисту из Москвы, женатому на украинке, предъявили обвинение в госизмене

Таксиста из Москвы, женатого на украинке, арестовали и обвинили в государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, задержанный был женат на жительнице украинского Кривого Рога Ольге Ф. До 2022 года пара проживала в московском районе Ховрино, но после начала СВО Ольга могла покинуть Россию. Сейчас соцсети женщины закрыты, однако в оформлении страниц можно найти картинки в поддержку Украины.

Как сообщается, 50-летний таксист Владимир С. был задержан 18 марта. Его обвинили в «мелком хулиганстве» и арестовали на 15 суток. «В течение следующих полутора месяцев его арест продлевали по надуманным обвинениям: от той же нецензурной брани на улице до неповиновения полиции. 30 апреля обвинили в госизмене и арестовали уже по уголовной статье», — сказано в публикации.

Что именно вменили мужчине по уголовному делу — неизвестно. Дела о государственной измене обычно засекречены.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ранее в Москве арестовали еще одного местного жителя по делу о госизмене

В конце апреля сообщалось, что в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По данной статье мужчине грозит пожизненный срок лишения свободы. Как отмечалось, фигурант избранную ему меру пресечения пока не обжаловал. Детали уголовного дела суд не прокомментировал.

По сведениям ТАСС, Филиппова задержали в начале 2025 года за неподчинения правоохранителям и нецензурную брань. Тогда Лефортовский суд признал его виновным по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и отправил его под административный арест на 15 суток. Тогда фигурант свою вину признал частично.

Россиянин получил 13 лет колонии за госизмену после денежного перевода ВСУ

В марте также сообщалось, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, уточнили в ФСБ.

По данным ведомства, россиянин выступал против проводимой специальной военной операции на Украине. Он со своего банковского счета сделал безналичный денежный перевод на расчетный счет Национального банка Украины в качестве материальной помощи военнослужащим ВСУ.

Экс-силовика осудили на 13 лет за госизмену после передачи данных Украине

В апреле сообщалось о еще одном инциденте, связанном с государственной изменой. Курганский облсуд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника правоохранительных органов из Катайска за госизмену в пользу Киева..

По данным ФСБ, житель Катайска проходил военную службу по призыву в дивизионе, а после демобилизации поддерживал связь с военнослужащими этой части. После вербовки украинской военной разведкой экс-силовик за денежное вознаграждение передавал информацию о дислокации, количестве и персональных данных военнослужащих войсковых частей Вооруженных сил России, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Мужчину задержали сотрудники ФСБ в августе 2024 года. В отношении него было возбуждено уголовное по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей