ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона в храме в Москве

ФСБ предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Осуществить его планировалось в то время, когда митрополит Тихон будет находиться в Москве.

За подготовку теракта сотрудники ведомства задержали украинца и россиянина, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. У них изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта.

Задержанные признались, что их завербовали для совершения расправы над священнослужителем в середине 2024 года посредством одного из популярных мессенджеров, а в декабре того же года им через тайник передали СВУ. После осуществления теракта они должны были выехать из России по поддельным паспортам.

Осуществить теракт в отношении митрополита планировали в столичном храме. Один из мужчин рассказал, что взрывное устройство они должны были заложить в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для подготовки теракта был завербован помощник митрополита

Помощника митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) завербовали для подготовки теракта под угрозой расправы над его родственниками. ФСБ распространила видео допроса Дениса Поповича, которого завербовали для слежки за передвижениями митрополита.

«Это было предложено под угрозой расправы. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — рассказал мужчина.

Попович — уроженец города Черновцы на Украине.

Ранее в Крыму осудили россиянку за подготовку к взрыву автомобиля с логотипом Z

В феврале стало известно, что в Крыму суд приговорил к 15 годам колонии общего режима россиянку Ольгу Колкову за госизмену и подготовку теракта.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Как установил суд, в 2023 году, проживая на территории Турции, женщина установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, который убедил ее переехать для дальнейшей агентурной работы в Крым. Там она прошла обучение по изготовлению взрывчатки. Осужденная изготовила две самодельные ручные гранаты и решила подорвать автомобиль c наклеенным на кузове логотипом Z.

Довести свой замысел до конца женщина не успела, ее задержали сотрудники ФСБ.

ФСБ пресекла серию готовившихся по заданию Украины терактов в Ставропольском крае

До этого в Ставропольском крае ФСБ также пресекла серию терактов, которую готовил уроженец Центральной Азии по заданию Украины. Мужчина был сторонником украинского военизированного объединения и по указанию куратора готовил нападение на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края. Его целью были главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрация Промышленного района Ставрополя.

Мужчина провел разведку территорий и купил компоненты, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов он планировал добраться до территории Украины и примкнуть к украинской армии, однако был задержан. В его доме нашли бутылки с зажигательной смесью и средства связи, в которых обнаружили инструкции от куратора. По данному факту также возбуждено уголовное дело.