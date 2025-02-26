ФСБ пресекла серию готовящихся по заданию Украины терактов в российском регионе

На Ставрополье ФСБ пресекла серию готовящихся по заданию Украины терактов

На Ставрополье ФСБ пресекла серию терактов, которую готовил уроженец Центральной Азии по заданию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ведомство.

По данным силовиков, мужчина был сторонником украинского военизированного объединения и по указанию куратора готовил нападения на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края. Его целью были главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрация Промышленного района Ставрополя.

Мужчина провел разведку территорий и купил компоненты, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов он планировал добраться до территории Украины и примкнуть к украинской армии, однако был задержан. В его доме нашли бутылки с зажигательной смесью и средства связи, в которых обнаружили инструкции от куратора.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил 12 лет колонии за поджог оборудования на железной дороге.

