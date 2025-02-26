Судимый россиянин получил 12 лет колонии за теракт в виде поджога шкафа на железной дороге

Петербуржец получил 12 лет колонии за поджог оборудования на железной дороге

1-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга за совершение теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчина проведет первые три года в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима.

В прокуратуре сообщили, что неоднократно судимый петербуржец в апреле 2024 года в интернете получил инструкцию, следуя которой он поджег батарейный шкаф у станции Пустынька Октябрьской железной дороги в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержан ранее судимый местный житель, который по указу аферистов ограбил микрофинансовую организацию и совершил два поджога.