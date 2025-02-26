Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 26 февраля 2025Силовые структуры

Судимый россиянин получил 12 лет колонии за теракт в виде поджога шкафа на железной дороге

Петербуржец получил 12 лет колонии за поджог оборудования на железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

1-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга за совершение теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчина проведет первые три года в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима.

В прокуратуре сообщили, что неоднократно судимый петербуржец в апреле 2024 года в интернете получил инструкцию, следуя которой он поджег батарейный шкаф у станции Пустынька Октябрьской железной дороги в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержан ранее судимый местный житель, который по указу аферистов ограбил микрофинансовую организацию и совершил два поджога.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Вступившего в ВСУ украинского режиссера устранили

      Части россиян пообещали аномальные морозы

      Семенович назвала себя невестой

      Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

      Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

      Стало известно о требованиях Зурабишвили эскалации с Россией с самого начала СВО

      Рынок смартфонов вырастет

      Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

      Похищение и расправу над женщиной в Челябинской области могли спланировать заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше