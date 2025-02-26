Россиянин по указу аферистов ограбил МФО и совершил два поджога

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который по указу аферистов ограбил МФО

В Ростове-на-Дону задержан ранее судимый местный житель, который по указу аферистов ограбил микрофинансовую организацию (МФО) и совершил два поджога. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 162 УК РФ («Разбой») и 205 УК РФ («Теракт»). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации официального представителя МВД России, предварительно установлено, что фигурант действовал по указу неизвестного. Тот позвонил ему по телефону и представился сотрудником ФСБ. Звонивший сообщил подозреваемому, что его персональные данные похищены и ими могут воспользоваться преступники, а для того, чтобы их изобличить мужчине необходимо выполнить несколько поручений.

По данным правоохранителей, первым таким поручением было пойти в МФО и оформить кредит в размере 300 тысяч рублей. После того как мужчине отказали в кредите, звонивший поручил ему купить пневматическое оружие и напасть на офис МФО. Фигурант совершил нападение на организацию. Ее сотрудник под угрозой пистолета был вынужден передать все имеющиеся деньги — 87 тысяч рублей.

Затем задержанный получил задание поджечь автозаправочную станцию за денежное вознаграждение. Ночью он облил бензоколонку легковоспламеняющейся жидкостью, совершил поджог и скрылся. В следующей инструкции говорилось, что мужчина должен совершить поджог ворот комплекса административных зданий. Это он должен был снимать на видео и отправлять звонившему. Фигурант выполнил и эти указания.

Ранее сообщалось, что Зеленодольский городской суд Республики Татарстан приговорил к 4,5 года лишения свободы 63-летнего местного жителя по фамилии Богданов за поджог военкомата и посты в «Одноклассниках», дискредитирующие военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции.