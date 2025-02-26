Ограбивший по указу аферистов МФО и совершивший два поджога россиянин попал на видео

Совершивший 2 поджога и ограбление МФО в Ростове-на-Дону заключен под стражу

Россиянин по указу аферистов ограбил МФО и совершил два поджога

Начало событий в новости Россиянин по указу аферистов ограбил МФО и совершил два поджога

Ограбивший по указу аферистов микрофинансовую организацию (МФО) и совершивший два поджога в Ростове-на-Дону ранее судимый местный житель попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как фигурант приходит на автозаправку, обливает одну из колонок, поджигает и убегает.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по о статьям 162 УК РФ («Разбой») и 205 УК РФ («Теракт»). Его заключили под стражу.

По информации официального представителя МВД России, предварительно установлено, что фигурант действовал по указу неизвестного. Тот позвонил ему по телефону и представился сотрудником ФСБ. Звонивший сообщил подозреваемому, что его персональные данные похищены, и ими могут воспользоваться преступники, а для того, чтобы их изобличить, мужчине необходимо выполнить несколько поручений.