Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:05, 26 февраля 2025Силовые структуры

Ограбивший по указу аферистов МФО и совершивший два поджога россиянин попал на видео

Совершивший 2 поджога и ограбление МФО в Ростове-на-Дону заключен под стражу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин по указу аферистов ограбил МФО и совершил два поджога

Ограбивший по указу аферистов микрофинансовую организацию (МФО) и совершивший два поджога в Ростове-на-Дону ранее судимый местный житель попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как фигурант приходит на автозаправку, обливает одну из колонок, поджигает и убегает.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по о статьям 162 УК РФ («Разбой») и 205 УК РФ («Теракт»). Его заключили под стражу.

По информации официального представителя МВД России, предварительно установлено, что фигурант действовал по указу неизвестного. Тот позвонил ему по телефону и представился сотрудником ФСБ. Звонивший сообщил подозреваемому, что его персональные данные похищены, и ими могут воспользоваться преступники, а для того, чтобы их изобличить, мужчине необходимо выполнить несколько поручений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошла одна из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      В Петербурге неизвестные выбросили из автомобиля двух мужчин

      «Ростех» модернизировал «Оберег»

      В Кремле ответили на вопрос о планах Зеленского подписать с США сделку по металлам

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини в сауне

      Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

      Младшему брату российского бойца ММА отказали в отмене приговора за уличную драку

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Пенсионер попытался спасти курицу и застрял между стенами домов

      Арендаторы отвернулись от одного вида жилья в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше