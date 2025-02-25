ФСБ сообщила о приговоре россиянину за поджог военкомата и дискредитирующие посты об СВО

Житель Зеленодольска сел на 4,5 года за поджог военкомата и дискредитацию ВС РФ

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан приговорил к 4,5 года лишения свободы 63-летнего местного жителя по фамилии Богданов за поджог военкомата и посты в «Одноклассниках», дискредитирующие военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении ФСБ России.

Мужчина признан виновным по статьям 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества») и 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»).

Богданов был задержан за причастность к поджогу военкомата. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что он публиковал в соцсети «Одноклассники» дискредитирующие российских военных материалы.

Ранее сообщалось о задержании 20-летнего националиста в Курганской области после его экстремистских постов в интернете.