ФСБ выявила националиста по экстремистским постам

ФСБ возбудила дело против жителя Кургана за призывы к экстремизму в интернете

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего националиста в Курганской области после его экстремистских постов в интернете. Об этом Ura.ru сообщили в региональном управлении ведомства.

Молодого человека выявили в результате мониторинга в сети. Он публиковал в соцсети записи, призывая к насилию над представителями различных национальностей.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что в 2024 году сотрудники ФСБ и МВД привлекли к ответственности более 100 жителей Курганской области за распространение экстремистских материалов в интернете, им были назначены штрафы.

19 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который призывал в мессенджере Telegram расправляться с россиянами.