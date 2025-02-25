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09:03, 25 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ выявила националиста по экстремистским постам

ФСБ возбудила дело против жителя Кургана за призывы к экстремизму в интернете
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего националиста в Курганской области после его экстремистских постов в интернете. Об этом Ura.ru сообщили в региональном управлении ведомства.

Молодого человека выявили в результате мониторинга в сети. Он публиковал в соцсети записи, призывая к насилию над представителями различных национальностей.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что в 2024 году сотрудники ФСБ и МВД привлекли к ответственности более 100 жителей Курганской области за распространение экстремистских материалов в интернете, им были назначены штрафы.

19 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который призывал в мессенджере Telegram расправляться с россиянами.

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