ФСБ задержала призывавшего расправляться с россиянами жителя Севастополя

ФСБ: В Севастополе задержан мужчина, призывавший в Telegram убивать россиян

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который призывал в мессенджере Telegram расправляться с россиянами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по Крыму и Севастополю.

По данным ФСБ, 37-летний мужчина под псевдонимом Saint Paul размещал экстремистские материалы в Telegram. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета») УК РФ.

Ранее суд заключил под стражу жителя Ижевска, который расклеивал листовки об идеологии терроризма по заданию подконтрольной украинской разведке террористической организации.