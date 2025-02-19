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11:12, 19 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин расклеивал листовки об идеологии терроризма и стал фигурантом дела о госизмене

Суд арестовал жителя Ижевска за расклейку листовок об идеологии терроризма
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу жителя Ижевска, который расклеивал листовки об идеологии терроризма по заданию подконтрольной украинской разведке террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Удмуртии.

Мужчина обвиняется в государственной измене.

По данным ведомства, он лично установил контакт с представителями террористической организации. По их заданию злоумышленник расклеивал агитационно-пропагандистские материалы об идеологии терроризма и допустимости осуществления террористической деятельности. Теперь ему грозит пожизненный срок.

Ранее суд отправил в СИЗО жителя Бикина в Хабаровском крае, который собирал данные о российских воинских частях и участниках специальной военной операции для Главного управления разведки Украины.

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