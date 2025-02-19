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08:10, 19 февраля 2025Силовые структуры

Мужчина собирал данные о российских воинских частях и оказался в СИЗО

Житель Хабаровского края оказался в СИЗО за сбор данных о воинских частях России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Суд отправил в СИЗО жителя Бикина в Хабаровском крае, который собирал данные о российских воинских частях и участниках специальной военной операции (СВО) для Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По версии следствия, фигурант начал сотрудничество с ГУР Украины через иностранный мессенджер. Для его представителей он собирал сведения о военно-техническом оснащении воинских частей, а также военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали работника скорой помощи в Кременной, который передавал данные о дислокации российских войск Вооруженным силам Украины.

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