Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:43, 18 февраля 2025Силовые структуры

Медик из ЛНР передавал данные о российских войсках ВСУ и попался

В ЛНР задержан работник скорой, передававший ВСУ данные о российских войсках
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали работника скорой помощи в Кременной, который передавал данные о дислокации российских войск Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Луганской народной республике (ЛНР).

По данным пресс-службы, медик является гражданином Украины. В интересах Киева он собирал сведения о местонахождении подразделений Российской армии, а полученную информацию передавал через знакомого, который выезжал на территорию Украины.

Как уточнил задержанный, после передачи им данных украинские военные наносили удары, в результате которых пострадали несколько жилых домов. «Прилеты были точные. Летело по гражданскому населению», — сообщил он.

В отношении медика возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудницу МЧС ЛЛН по подозрению в работе на украинскую разведку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Состоялась первая встреча России и США по Украине. Что известно о ее итогах?

      В России стало меньше бесхозных домов

      Медик из ЛНР передавал данные о российских войсках ВСУ и попался

      Хинштейн раскрыл подробности о поисках пропавших жителей Курской области

      Мужчина стал жить с обезьяной и называть ее своей сестрой

      Зеленский заявил о невозможности завершить конфликт победой на поле боя

      Матч российского теннисиста Денисова в Конго прервали из-за стрельбы у корта

      Россия обсудила с США первопричины конфликта на Украине

      Соседи Пугачевой и Галкина сообщили о горящем по вечерам свете в их замке

      Россиянам с некоторыми заболеваниями посоветовали отказаться от кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше