Медик из ЛНР передавал данные о российских войсках ВСУ и попался

В ЛНР задержан работник скорой, передававший ВСУ данные о российских войсках

Сотрудники ФСБ задержали работника скорой помощи в Кременной, который передавал данные о дислокации российских войск Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Луганской народной республике (ЛНР).

По данным пресс-службы, медик является гражданином Украины. В интересах Киева он собирал сведения о местонахождении подразделений Российской армии, а полученную информацию передавал через знакомого, который выезжал на территорию Украины.

Как уточнил задержанный, после передачи им данных украинские военные наносили удары, в результате которых пострадали несколько жилых домов. «Прилеты были точные. Летело по гражданскому населению», — сообщил он.

В отношении медика возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудницу МЧС ЛЛН по подозрению в работе на украинскую разведку.