Сотрудницу МЧС ЛНР уличили в работе на украинскую разведку

ФСБ: Сотрудница МЧС ЛНР передавала Украине данные о дислокации ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали сотрудницу МЧС Луганской народной республики по подозрению в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанная местная жительница занималась сбором данных о местах дислокации на территории региона подразделений Вооруженных сил России. Эту информацию женщина передавала через мессенджер представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Ранее 18 февраля ФСБ сообщила о задержании жителя Сватово, который устроился на работу в МВД ЛНР и передавал украинской спецслужбе данные о местоположении подразделений Российской армии, личном составе МВД России, объектах телекоммуникационной инфраструктуры ЛНР.