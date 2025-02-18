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13:48, 18 февраля 2025Силовые структуры

Сотрудницу МЧС ЛНР уличили в работе на украинскую разведку

ФСБ: Сотрудница МЧС ЛНР передавала Украине данные о дислокации ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали сотрудницу МЧС Луганской народной республики по подозрению в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанная местная жительница занималась сбором данных о местах дислокации на территории региона подразделений Вооруженных сил России. Эту информацию женщина передавала через мессенджер представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Ранее 18 февраля ФСБ сообщила о задержании жителя Сватово, который устроился на работу в МВД ЛНР и передавал украинской спецслужбе данные о местоположении подразделений Российской армии, личном составе МВД России, объектах телекоммуникационной инфраструктуры ЛНР.

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