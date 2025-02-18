Задержание работавшей на украинскую разведку сотрудницы МЧС попало на видео

ФСБ показала задержанную сотрудницу МЧС ЛНР, работавшую на разведку Украины

Задержание подозреваемой в работе на украинскую разведку сотрудницы МЧС Луганской народной республики (ЛНР) попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash на Донбассе.

На видео фигурантка рассказала о своей работе. По ее словам, с начала специальной военной операции (СВО) ее муж вступил в территориальную оборону города Сватово, а потом уехал в неизвестном направлении. Она сказала, что спустя некоторое время ее супруг написал ей и стал выспрашивать о месте нахождения российской армии. Женщина отметила, что испугалась и рассказала, в каком месте находятся российские военные. Она сказала, что передавала данные через мессенджер. Подозреваемая раскаялась в своем поступке. «Я очень сожалею о том, что тогда, не думая, сообщила данную информацию», — сказала она.

Ранее сообщалось, что женщина занималась сбором данных о местах дислокации на территории региона подразделений Вооруженных сил России. Эту информацию женщина передавала через мессенджер представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

