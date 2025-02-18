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14:57, 18 февраля 2025Силовые структуры

Задержание работавшей на украинскую разведку сотрудницы МЧС попало на видео

ФСБ показала задержанную сотрудницу МЧС ЛНР, работавшую на разведку Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Сотрудницу МЧС ЛНР уличили в работе на украинскую разведку

Задержание подозреваемой в работе на украинскую разведку сотрудницы МЧС Луганской народной республики (ЛНР) попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash на Донбассе.

На видео фигурантка рассказала о своей работе. По ее словам, с начала специальной военной операции (СВО) ее муж вступил в территориальную оборону города Сватово, а потом уехал в неизвестном направлении. Она сказала, что спустя некоторое время ее супруг написал ей и стал выспрашивать о месте нахождения российской армии. Женщина отметила, что испугалась и рассказала, в каком месте находятся российские военные. Она сказала, что передавала данные через мессенджер. Подозреваемая раскаялась в своем поступке. «Я очень сожалею о том, что тогда, не думая, сообщила данную информацию», — сказала она.

Ранее сообщалось, что женщина занималась сбором данных о местах дислокации на территории региона подразделений Вооруженных сил России. Эту информацию женщина передавала через мессенджер представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

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