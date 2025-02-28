Готовившие теракт против российского митрополита получили бомбу через тайник

Готовившие теракт против митрополита Тихона получили бомбу через тайник

Россиянин и украинец, готовившие теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона получили бомбу через тайник. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ЦОС ФСБ России.

Задержанные признались, что самодельное взрывное устройство (СВУ) им передали в декабре 2024 года. С помощью него они должны были подорвать митрополита, когда тот будет находиться в Москве. После этого они планировали были выехать из России с помощью поддельных паспортов.

О предотвращении теракта сообщалось ранее, 28 апреля. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных СВУ и два поддельных паспорта. Возбуждено уголовное дело, мужчин арестовали.

