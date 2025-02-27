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07:46, 28 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в отношении российского митрополита по заданию ГУР Украины

В Крыму ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ЦОС ФСБ России.

Сотрудники ведомства задержали украинца и россиянина, завербованных для исполнения теракта Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. У них изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта.

Мужчины признались, что были завербованы для подрыва митрополита в середине 2024 года, а в декабре того же года им через тайник передали СВУ. Осуществить план подельники планировали в то время, когда митрополит Тихон будет находиться в Москве. После этого они должны были выехать из России с помощью поддельных паспортов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Мужчин арестовали.

Ранее сообщалось, что в Крыму дали срок россиянке, готовившей подрыв машины по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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