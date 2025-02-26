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18:40, 26 февраля 2025Силовые структуры

Завербованной СБУ россиянке дали срок за подготовку к взрыву автомобиля с логотипом «Z»

В Крыму дали срок россиянке, готовившей подрыв машины по заданию СБУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму суд приговорил к 15 годам колонии общего режима россиянку Ольгу Колкову за госизмену и подготовку теракта. Об этом в среду, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Южный окружной военный суд.

Как установил суд, в 2023 году, проживая на территории Турции, женщина установила контакт в сотрудником службы безопасности Украины (СБУ), который убедил ее переехать для дальнейшей агентурной работы в Крым. Там она прошла обучение изготовлению взрывчатки. Осужденная изготовила две самодельные ручные гранаты и решила подорвать автомобиль c наклеенным на кузове логотипом «Z».

Однако довести свой замысел до конца женщина не успела, так как была задержана сотрудниками ФСБ, которые изъяли у нее орудия преступления.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сотрудницу МЧС Луганской народной республики по подозрению в работе на украинскую разведку.

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