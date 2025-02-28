Готовившие подрыв митрополита Тихона планировали выехать из России по поддельным паспортам

Готовившие подрыв митрополита Тихона планировали выехать из России

Готовившие теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона планировали выехать из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ЦОС ФСБ России.

Силовики изъяли у задержанных два поддельных украинских паспорта, с помощью которых они планировали пересечь границу. Документы им предоставили украинские спецслужбы.

Фигуранты признались, что были завербованы для подрыва митрополита в середине 2024 года, а в декабре того же года им через тайник передали самодельное взрывное устройство (СВУ). С помощью него украинец и россиянин должны были совершить преступление.

О предотвращении теракта сообщалось ранее, 28 апреля. Возбуждено уголовное дело, мужчин арестовали.