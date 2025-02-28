Готовившие теракт против российского митрополита дали показания

Готовившие теракт против российского митрополита дали признательные показания

Готовившие теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона дали признательные показания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ЦОС ФСБ России.

Украинец и россиянин рассказали, что были завербованы для подрыва митрополита в середине 2024 года, а в декабре того же года им через тайник передали самодельное взрывное устройство (СВУ). С помощью него они должны были подорвать митрополита, когда тот будет находиться в Москве, и выехать из России. Для этого у них были поддельные паспорта. Их вместе с СВУ изъяли сотрудники ФСБ.

О предотвращении теракта сообщалось ранее, 28 апреля. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, мужчин арестовали.