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08:28, 28 февраля 2025Силовые структуры

Помощника митрополита Тихона завербовали под угрозой убийства его родственников

ФСБ: Помощника митрополита Тихона завербовали под угрозой убийства родственников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Митрополит Тихон

Митрополит Тихон. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Помощника митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) завербовали для подготовки теракта под угрозой убийства его родственников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ЦОС ФСБ России.

ФСБ распространила видео допроса Дениса Поповича, которого завербовали для слежки за передвижениями митрополита Тихона.

«Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников. Впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — рассказал мужчина.

Попович — уроженец города Черновцы на Украине.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. У двух задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта. Взрывчатку планировали установить в Сретенском монастыре в Москве.

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