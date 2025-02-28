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08:14, 28 февраля 2025Силовые структуры

Теракт против митрополита Тихона хотели совершить в Москве

ФСБ: Теракт против митрополита Тихона Шевкунова хотели совершить в Москве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
митрополит Тихон

митрополит Тихон. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ФСБ России сообщила, что украинские спецслужбы планировали совершить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ЦОС ФСБ России.

Задержанный за подготовку теракта рассказал, что взрывчатку планировали установить в Сретенском монастыре. После совершения преступления террористы намеревались покинуть Россию с поддельными документами.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в отношении российского митрополита по заданию ГУР Украины. У двух задержанных изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта.

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