Теракт против митрополита Тихона хотели совершить в Москве

ФСБ: Теракт против митрополита Тихона Шевкунова хотели совершить в Москве

ФСБ России сообщила, что украинские спецслужбы планировали совершить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ЦОС ФСБ России.

Задержанный за подготовку теракта рассказал, что взрывчатку планировали установить в Сретенском монастыре. После совершения преступления террористы намеревались покинуть Россию с поддельными документами.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в отношении российского митрополита по заданию ГУР Украины. У двух задержанных изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта.

