Подорвать митрополита Тихона по заданию ГУР Украины планировали в храме

Готовившие теракт в отношении митрополита Тихона хотели взорвать бомбу в храме

Осуществить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона завербованные украинскими спецслужбами россиянин и украинец планировали в храме. Это следует из видео с показаниями одного из задержанных, его «Ленте.ру» предоставили в ЦОС ФСБ России.

Мужчина рассказал, что самодельное взрывное устройство (СВУ) они должны были заложить в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве, после чего выехать из России.

О предотвращении теракта сообщалось ранее, 28 апреля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли СВУ и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну. Они также дали признательные показания.

По их словам, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало их для подрыва митрополита в середине 2024 года, в декабре того же года им через тайник передало СВУ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Мужчин арестовали.