ФСБ задержала россиянина за госизмену после выполнения им задания ГУР Украины

В Архангельске ФСБ задержала жителя по делу о госизмене

В Архангельске сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По данным силовиков, он написал представителю украинской спецслужбы в мессенджере, после чего по его заданию собрал и передал информацию о дислокации и передислокации подразделений Воздушно-космических сил России. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Севастополе оставлен в силе приговор за госизмену в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук.