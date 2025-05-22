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13:04, 22 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за госизмену после выполнения им задания ГУР Украины

В Архангельске ФСБ задержала жителя по делу о госизмене
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Архангельске сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По данным силовиков, он написал представителю украинской спецслужбы в мессенджере, после чего по его заданию собрал и передал информацию о дислокации и передислокации подразделений Воздушно-космических сил России. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Севастополе оставлен в силе приговор за госизмену в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук.

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