Приговор работнице российского научного института за госизмену признан законным

В Севастополе оставлен в силе приговор работнице научного института за госизмену

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Севастополе оставил в силе приговор в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук, виновной в государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Антитеррористической комиссии в городе.

Севастопольский городской суд признал женщину виновной по статье 275 («Госизмена») УК РФ и назначил 15 лет колонии со штрафом на 200 тысяч рублей. Этот приговор признан законным.

Сенеджук была завербована агентом украинской спецслужбы. По его указанию в марте 2023 года женщина вела наблюдение за дислокацией кораблей Черноморского флота России и делала фотографии. Полученные сведения она передавала на Украину.