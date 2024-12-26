Работницу российского научно-исследовательского института осудили за госизмену

В Севастополе работницу научного института осудили на 15 лет за госизмену

Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук, виновной в государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Женщину признали виновной по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Она проведет в колонии 15 лет и заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как установил суд, Сенеджук была завербована агентом украинской спецслужбы. По его указанию в марте 2023 года женщина вела наблюдение за дислокацией кораблей Черноморского флота России и делала фотографии. Полученные сведения она передавала на Украину.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета за госизмену в пользу Украины и терроризм.