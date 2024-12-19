Российского студента отправили в тюрьму за госизмену и диверсии по указаниям с Украины

Суд дал 16 лет студенту Максимову за госизмену и диверсии по указаниям из Киева

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Суд установил, что в ноябре 2023 года Максимов в мессенджере списался с представителем объединения «Легион "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен), заполнил анкету на вступление в его ряды, предоставив свои персональные данные. Террористы пообещали студенту помочь с переправкой на Украину после выполнения им заданий легиона.

По их указанию Максимов установил местонахождение склада волонтерской организации, занимающейся помощью участникам специальной военной операции. В январе он расклеил в Советском районе Воронежа листовки от имени администрации города с ложной информацией о бомбовых ударах Вооруженных сил Украины.

Тогда же Максимову поручили поджечь шкаф магистральной связи на железной дороге, чтобы сорвать движение поездов с военной техникой. С этой целью студент прошел обучение диверсионному делу, а уже в феврале вскрыл оборудование в Советском районе Воронежа и поджег его.

Подсудимый признан виновным по статьям 275 УК РФ («Госизмена»), 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), 281.2 УК РФ («Обучение диверсионной деятельности»), 281 УК РФ («Диверсия»). На первые четыре года его отправят в тюрьму, а оставшийся срок он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 19 декабря сообщалось о задержании безработного жителя города Абаза в Хакасии, подозреваемого в финансировании ВСУ.