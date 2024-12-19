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07:19, 19 декабря 2024Силовые структуры

Безработного россиянина задержали по подозрению в госизмене

Безработного жителя Хакасии арестовали по подозрению в финансировании ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Сотрудники силовых структур задержали безработного жителя Абаза, подозреваемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Хакасии.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года мужчина 1995 года рождения совершил перевод денег для приобретения специальной автомобильной техники ВСУ. Он уже дал признательные показания.

Против россиянина возбуждено уголовное дело о государственной измене. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Чувашии задержали жителя Московской области по подозрению в финансировании ВСУ в течение полутора лет.

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