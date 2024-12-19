Безработного россиянина задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники силовых структур задержали безработного жителя Абаза, подозреваемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Хакасии.
По данным ведомства, в ноябре 2022 года мужчина 1995 года рождения совершил перевод денег для приобретения специальной автомобильной техники ВСУ. Он уже дал признательные показания.
Против россиянина возбуждено уголовное дело о государственной измене. Сейчас он находится под стражей.
Ранее сотрудники управления ФСБ по Чувашии задержали жителя Московской области по подозрению в финансировании ВСУ в течение полутора лет.