Россиянин 1,5 года финансировал ВСУ и попался ФСБ

ФСБ задержала в Чувашии жителя Подмосковья за финансирование ВСУ 1,5 года

Сотрудники управления ФСБ по Чувашии задержали жителя Московской области по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение полутора лет. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, 27-летний мужчина c декабря 2022-го по июнь 2023 года отправлял деньги на счет двух запрещенных в России боевых националистических организаций, чья деятельность направлена против безопасности России.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

По данным регионального управления, с 2022 года в Чувашии осуждены 14 человек за совершение террористических и экстремистских преступлений.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Волгоградской области. Он оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины.