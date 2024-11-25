ФСБ уличила в госизмене россиянина за перевод денег вооруженным формированиям Украины

ФСБ задержала 20-летнего жителя Волгоградской области по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Волгоградской области по подозрению в госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины. Он решил наладить сотрудничество с иностранным государством после начала специальной военной операции (СВО).

Россиянин перевел со своего банковского счета средства на электронные реквизиты для сбора материальной помощи украинским формированиям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

22 ноября сообщалось, что под Иваново попытавшего поехать воевать против Российской армии местного жителя суд приговорил к семи годам лишения свободы.