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11:54, 25 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ уличила в госизмене россиянина за перевод денег вооруженным формированиям Украины

ФСБ задержала 20-летнего жителя Волгоградской области по подозрению в госизмене
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Волгоградской области по подозрению в госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины. Он решил наладить сотрудничество с иностранным государством после начала специальной военной операции (СВО).

Россиянин перевел со своего банковского счета средства на электронные реквизиты для сбора материальной помощи украинским формированиям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

22 ноября сообщалось, что под Иваново попытавшего поехать воевать против Российской армии местного жителя суд приговорил к семи годам лишения свободы.

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