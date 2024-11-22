Россиянин получил срок в колонии за подготовку к госизмене и призывы к терактам

Под Иваново мужчину осудили на 7 лет за попытку поехать воевать против России

Под Иваново попытавшего поехать воевать против Российской армии местного жителя суд приговорил к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия» со ссылкой на региональное УФСБ России.

По данным канала, речь идет о 30-летнем жителе Шуи. Ему предъявлено обвинение в совершении государственных измен и публичных призывах к террористической деятельности. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации правоохранителей, осужденный самостоятельно связался с представителем иностранной спецслужбы в запрещенной в России социальной сети. Мужчина собирался приехать на Украину и пойти воевать против Российской армии. Для этого он купил военную экипировку, но выполнить свое намерение не смог — его задержали.

Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ).