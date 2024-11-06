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11:26, 6 ноября 2024Силовые структуры

Украинского агента отдали под суд за попытку отравить выпускников летного училища России

Прокуратура передала в суд дело о попытке отравления выпускников АВВАКУЛ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчине вменяется совершение теракта и госизмена. Дело передано на рассмотрение в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, в 2022 году Семенов получил российское гражданство, а в апреле 2023-го его завербовала украинская разведка. Он получил задание организовать убийство выпускников АВВАКУЛ. В качестве вознаграждения ему было обещано 400 тысяч рублей, которые Семенов не получил.

Семенов прибыл в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан, где собрались выпускники училища на встречу.

Теракт был сорван бдительными гостями, которых насторожил неизвестный даритель. Они вызвали полицию, гостинцы были переданы на экспертизу. Выяснилось, что в торте и алкоголе была опасная концентрация лекарств, способная вызвать остановку сердца.

Отравителя оперативно нашли и задержали. Суд арестовал его.

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