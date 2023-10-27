Пытавшегося отравить российских летчиков тортом и алкоголем попросили арестовать

СКР просит арестовать пытавшегося отравить летчиков на Кубани по делу о теракте

Начало событий в новости Раскрыты подробности об использовавшемся при попытке отравления летчиков яде

Следователь направит в суд ходатайство об аресте обвиняемого в совершении теракта, пытавшегося отравить выпускников летного училища в Армавире тортом и алкоголем с ядом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 33-летнему уроженцу Мелитополя будет рассматривать Армавирский городской суд.

Мужчина проживает с 2015 года на территории России. По данным следствия, он доставил алкоголь и кондитерское изделие, напичканные большой дозой медицинского препарата, на праздничное мероприятие выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ).

Эксперты установили, что опасная концентрация лекарств в составе кондитерского изделия была способна вызвать остановку сердца. Название лекарственного препарата, высокая доза которая была использована при готовке отравленного торта, эксперты предпочитают не называть.

22 октября выпускники летного училища в Армавире собрались в ресторане, чтобы отметить 20-летие со дня выпуска. В ходе празднования к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый десерт и ящик с алкоголем.