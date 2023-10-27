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10:52, 27 октября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности об использовавшемся при попытке отравления летчиков яде

Эксперты выяснили состав яда, использовавшегося при попытке отравления летчиков

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В качестве яда в торте для российских летчиков использовалась большая концентрация лекарств. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, эксперты установили, что опасная концентрация лекарств в составе кондитерского изделия была способна вызвать остановку сердца. Название лекарственного препарата, высокая доза которая была использована при готовке отравленного торта, эксперты предпочитают не называть.

22 октября выпускники летного училища в Армавире собрались в ресторане, чтобы отметить 20-летие со дня выпуска. В ходе празднования к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый десерт и ящик спиртного с сильнодействующим ядом. Курьер заявил, что это подарок от неких ветеранов вуза, решивших таким образом поздравить бывших выпускников.

Те оказались рады торту, начали фотографироваться на его фоне, а после разрезали и стали раскладывать по тарелкам. Однако они почувствовали неладное, когда рассмотрели торт.

Курьера, который оказался уроженцем Мелитополя, решили вычислить по камерам наблюдения и передали кадры спецслужбам. Подозреваемого задержали.

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      Владимир Седов
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