Раскрыты подробности об использовавшемся при попытке отравления летчиков яде

Эксперты выяснили состав яда, использовавшегося при попытке отравления летчиков

В качестве яда в торте для российских летчиков использовалась большая концентрация лекарств. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, эксперты установили, что опасная концентрация лекарств в составе кондитерского изделия была способна вызвать остановку сердца. Название лекарственного препарата, высокая доза которая была использована при готовке отравленного торта, эксперты предпочитают не называть.

22 октября выпускники летного училища в Армавире собрались в ресторане, чтобы отметить 20-летие со дня выпуска. В ходе празднования к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый десерт и ящик спиртного с сильнодействующим ядом. Курьер заявил, что это подарок от неких ветеранов вуза, решивших таким образом поздравить бывших выпускников.

Те оказались рады торту, начали фотографироваться на его фоне, а после разрезали и стали раскладывать по тарелкам. Однако они почувствовали неладное, когда рассмотрели торт.

Курьера, который оказался уроженцем Мелитополя, решили вычислить по камерам наблюдения и передали кадры спецслужбам. Подозреваемого задержали.