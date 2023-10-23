Подполковник раскрыл подробности о попытке отравить российских летчиков

Подполковник Литвинов: бдительность офицера спасла летчиков от отравления тортом

Торт и алкоголь, с помощью которых пытались отравить российских летчиков на праздновании 20-летия со дня выпуска из летного училища в Армавире, прислали якобы от ветеранов вуза. Об этом в интервью KP.RU рассказал подполковник запаса Сергей Литвинов, участвовавший в праздничном мероприятии.

По его словам, в конце вечера один из сотрудников ресторана объявил, что курьер привез летчикам многоэтажный торт с надписью «Армавирское ВАУЛ» и эмблемой училища, а также несколько ящиков спиртного. Отправителем подарка курьер назвал неких ветеранов вуза, которые таким образом решили поздравить летчиков.

Те оказались рады торту, начали фотографироваться на его фоне, а после разрезали и стали раскладывать по тарелкам. В последний момент один из офицеров проявил бдительность и криком остановил гостей от поедания десерта. Стали вычислять фамилии однокурсников, которые могли отправить подарок, однако сделать это так и не смогли.

Офицер, заподозривший неладное, обратился к администрации ресторана и стал смотреть записи с камеры видеонаблюдения на входе. Она зафиксировала лицо курьера, фотографию которого разослали сослуживцам и коллегам из МВД России. В это время мужчина уже был на пути в Ставрополь, где его в аэропорту задержали.

Литвинов рассказал, что курьера зовут Евгений, он родом из Мелитополя. В настоящее время ищут кондитеров, которые делали торт. Их причастность пока не подтверждена.