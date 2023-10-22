Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:52, 22 октября 2023Россия

Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

Fighterbomber: выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом

Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

Во время празднования 20-летней годовщины выпуска Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Боевые пилоты попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.

Курьера решили вычислить по камерам и передали кадры спецслужбам. Те нашли злоумышленника в момент покупки билета на самолет. Им оказался уроженец города Мелитополь. После поимки курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

Никто из 77 гостей праздника не успел употребить отраву. Fighterbomber указал, что причастным к инциденту может быть Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

      Российского бойца MMA арестовали за публичное оправдание терроризма. Какое наказание грозит спортсмену?

      Косторная рассказала о тонущем в болоте фигурном катании

      В Израиле раскритиковали ответственного за возвращение пленных генерала

      ВСУ предупредили о неэффективности танков Abrams

      В Вышгороде Киевской области произошли взрывы

      Нетаньяху подтвердил скорый визит Макрона в Израиль

      В российском городе пожарные спасли человека из горящей квартиры

      В Молдавии потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

      Российские ВКС ударили по боевикам в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости